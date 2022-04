Aurélie ANNEY

Forte d'une expérience de commerciale export je suis depuis le mois de janvier chef de secteur GMS THIENOT CVBG.

Toujours à la recherche d'une opportunité de carrière dans le marketing stratégique et opérationnel, j'ai proposé tout au long de ma carrière des moyens de réussite pour le bon développement des marchés de l’entreprise en s’appuyant sur des résultats d’études et d’analyses.

Du "door to door" classique au cross marketing en passant par le digital, mes expériences sont variées et complètes.

Persuasive, à la recherche constante de nouveautés j'ai soif d'apprendre et d'entreprendre.



Spécialisée dans le vin :

- Réalisation d'études de marchés

- Marketing stratégique et opérationnel HoReCa

- Web Marketing (référencement naturel / liens commerciaux)

- Communication visuelle (création ou refonte de documents commerciaux)

- Door to door, suivi client, relance, proposition commerciale ciblée

- Oenotourisme

- Organisatrice et créatrice d'évènements visant la promotion des vins sur Bordeaux (co-branding, relation presse, sponsoring, etc.)



Mes compétences :

Oenotourisme

Oenologie

Dégustation

Community management

Communication

Marketing

Gestion de projet

Sarbacane

Adobe InDesign

Adobe Photoshop CS5

Prospection internationale