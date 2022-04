Aurelie APAVOU

Je suis actuellement en poste depuis plus de 10 ans dans le milieu du Prêt à porter féminin et masculin en tant que Merchandise Planner et coordinateur reseau



Attentive au marché du travail.



Mes compétences clés :

- Goût des chiffres

- Connaissances de l'operationel magasin

- Rigueur et sens du détail

- Initiative et réactivité

- Maîtrise des outils informatiques : Excel, Word, PowerPoint, Storeland, Déclic

- Aisance relationnelle



Mes compétences :

Achats

Mode

Négociation

Développement produit

Management

Textile

Opetationnel / magasin