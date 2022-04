Aurélie ARBEIT

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi en tant que manager HSE en Suisse ou en Allemagne.



J'ai occupé divers postes en HSE en Alsace (société APAVE) et en PACA (sociétés DEKRA et AGERE). Mon dernier emploi était Manager QHSE en Suisse (diplôme de reconnaissance Ingénieur en Suisse obtenu en 2016 par la SUVA).



J'ai une licence professionnelle en HSE et ai suivi des formations complémentaires durant mon parcours professionnel.



Je suis une jeune femme dynamique et ambitieuse.

Je suis rigoureuse dans mon travail, curieuse et je me donne entièrement à mes missions.



Mes compétences :

SST

PCR

Controle des EPI