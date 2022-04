Aurélie ATIAS CASTALDI

Particuliers: Appartement, loft, maison



Du choix de la couleur du mur en passant par la création de votre salle bains, ou de votre cuisine, je suis à votre disposition pour répondre à vos besoins.

Ensemble, nous déciderons de votre projet, tout en vous faisant bénéficier d’un carnet d’adresses des plus pointu et d’artisans très qualifiés.



Professionnels: Boutiques-restaurants- hôtels - salons de coiffure -bureaux



Mise en place de concept, création de logo, agencement de magasin, merchandising, suivi de chantier, création de mobilier sur mesure, décoration.



Au choix :



- accompagnement de chantier (appels d’offres, devis, plan)



- Aménagement de votre intérieur (distribution de l’espace, création de cuisine, salle de bains, choix des matériaux et des peintures …)



- Décoration



Mes compétences :

Décoration

Design

Création

Conseil