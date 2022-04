Aurélie AUBERT

Après une solide expérience de gestion de projet et en cabinet de recrutement, j'ai suivi diverses formation via le CNAM dans les domaines des sciences humaines (RH, gestion des talents, psychologie, ergonomie...). Je souhaite maintenant travailler dans le domaine des ressources humaines, dans un cabinet conseil ou une entreprise. Ma double compétence projets / RH me permet de proposer une approche différente des profils techniques qui peut intéresser l'industrie et l'ingénierie mais aussi des missions au sein d'équipes RH dans tous secteurs d'activité qui nécessiterait une maîtrise de la gestion de projet.

Je suis ouverte à tous types de contrats sur le secteur de clermont-ferrand.



Mes compétences :

Gestion de projet

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Management