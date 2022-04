Aurélie AUFFRAY

Aprés des études à la faculté en gestion d'entreprise et environnement, je me suis spécialisée en QSE grâce à un contrat pro effectué en 2008 - 2009. J'ai ainsi intégré le CESI à Aix en Provence et Vishay, industrie de la métallurgie à Nice.

J'ai travaillé principalement sur la prévention des risques professionnels, sur la gestion des déchets et la veille réglementaire.

Cette année a confirmé mon envie, mon intérêt et ma motivation pour travailler dans les domaines QSE.



Actuellement, je suis à la recherche d'un poste de coordinateur, animateur, technicien QSE dans le grand sud (Bordeaux - Lyon).



Mes compétences :

CLP

Iso 14001

ISO 14001 9001 OHSAS 18001

MASE

OHSAS 18001

QSE