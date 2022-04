Aurélie AUQUE

Bonjour, je m'appelle Auque Aurélie, j'ai 18 ans , j'ai quitter le lycée en deuxième année de BAC PROFESSIONNEL ''Acceuil, Relation, Clients, Usager" je n'ai donc ni de BEP , ni de BAC. J'ai quitter le lycée suite à une grossesse. À l'heure d'aujourd'hui j'ai deux enfants et je ne compte pas en avoir un troisième, j'aimerais débuté une carrière professionnel, j'aimerais tout d'abord me former par une formation puis par la suite avoir un CCD ou un CDI.



Mes compétences :

J'aime le contact avec le client

J'aime répondre au téléphone

Je suis patiente

Je suis comprehensible