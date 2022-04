Aurélie AUTIER

Avec un diplôme d'Ingénieur Telecom, j'ai rejoint le groupe Orange au sein d'une unité en charge des interventions client. Rapidement mon dynamisme, mon empathie et ma capacité à fédérer m'ont permis d'occuper différents postes de managers. Puis au bout de 7 ans, j'ai pris la responsabilité d'un département de 120 techniciens d'intervention en charge des produits entreprise.



Afin de me rapprocher du client, je me suis orientée vers le domaine commercial, où je suis devenue Responsable des ventes entreprise à l'Agence Entreprise Idf Sud et Est. Ce vrai challenge m'a permis d'embrasser au quotidien les enjeux business, m'obligent une grande adaptabilité et réactivité.



Souhaitant porter des challenges ambitieux et stratégiques, tout en alliant mes compétences de manager de managers, j'occupe depuis 3 ans le poste de responsable du département de la négociation avec les syndics de copropriété pour le déploiement de la FIBRE en Ile de France. Ainsi, en 2015, 400 000 nouveaux logements auront été négociés par mes 60 collaborateurs, avec un objectif de déploiement de 100% des logements de Paris en 2016.



Toujours force de propositions, j'ai contribué à de nombreux chantiers transverses ainsi que des projets de transformation.



Mes compétences :

Management