Aurélie BABIN

Je suis actuellement sur un poste de conseillère clientèle au Crédit Agricole Aquitaine.



Sept années d’expérience sur le marché des particuliers au sein de cette grande enseigne bancaire m’ont permis de compléter ma formation initiale et d‘acquérir les fondamentaux concernant l‘approche du risque, la technicité des produits et de la règlementation bancaire.



Mes capacités d’adaptation, d’organisation et mes aptitudes relationnelles sont autant d’atouts qui complètent efficacement ces connaissances.



Ma volonté de faire évoluer ma carrière me conduit à vouloir mettre mes compétences à disposition dans une relation gagnant /gagnant.



Mes compétences :

Banque

Assurance

Management

Assurances de personnes

Gestion du risque

Assurance vie