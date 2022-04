Randstad Search est le Cabinet de Recrutement et d'Approche Directe du Groupe Randstad, leader mondial de services en Ressources Humaines.

Nous mettons à la disposition de nos clients une offre complète de services liée à la recherche et l'évaluation de candidats.

Recrutement par annonce | Approche directe | Détection de potentiel | Evaluation de candidats | Audits de recrutement | Recrutements nationaux et internationaux

Découvrez l’ensemble de nos offres sur :Array