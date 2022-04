Aurélie BACHET

Responsable nationale d’un réseau de Back-Office depuis plus de 6 ans au sein d’un courtier en prêt immobilier,

j’ai mis mes compétences managériales et d’écoute au service de l’animation et de l’accompagnement des équipes.



Rigoureuse et passionnée j’aime travailler en équipe afin de mettre en place des projets simplifiant le quotidien.



J’aime mettre en place des projets afin d’aider les équipes dans leur missions au quotidien. Être à l’écoute et aider, sont pour moi des qualités essentielles pour animer un réseau.



Mes compétences :

Autonomie

Dynamique

Esprit d'équipe

Rigueur