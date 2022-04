Aurélie BAGOT

Contribuer à l’évolution de l’entreprise en pilotant les projets R&D est la ligne directrice d’un responsable R&D.

Au quotidien, je travaille en collaboration avec tous les acteurs de l’entreprise pour mener à bien les différentes missions R&D dans le respect de la faisabilité industrielle et des différentes contraintes liées à l’entreprise mais également liées aux clients.

La connaissance des procédés industriels, la maitrise réglementaire, la créativité et la rigueur me sont indispensables pour superviser les projets et encadrer mon équipe.



En résumé, ce que j’apprécie le plus c’est d’être un des importants pilotes de la politique d’innovation de l’entreprise.





Mes compétences :

Agroalimentaire

Développement