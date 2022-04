Aurélie BAILLY

TRAVAILLEUSE SOCIALE.



Je possède une expérience d'une bonne dizaine d'années, dans le secteur de l'accompagnement.

Je sais m'adapter et proposer des actions en vue de publics divers. Je suis autonome et créative.

J'ai pu développer un bilan de compétence adapté à un public de jeunes porteurs de handicaps physique et/ou mentaux.

Créer des outils et dispositifs répondant à une carence et/ou à un besoin de l'institution.

Je possède des connaissance en analyse transactionnelle, systémie, PNL.

J'ai bénéficié de plusieurs formations; écoute active, analyse transactionnelle, PSC1.



Mes compétences :

Gestion des conflits

Ecoute

Animation de formations

Gestion administrative

Diagnostic social

Accompagnement collectif

Travail en équipe

Médiation

Accueil du public

Microsoft Office