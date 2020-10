Jessica GOTTHEFF

Double profil unique en France : expertise Marketing et Nutritionnelle; double diplôme ESSEC (promotion 1996)- BTS Diététique (2004).

10 ans de responsabilité Marketing pour des Marques fortes de biens de consommation agroalimentaire puis cosmétique.

Après un congé sabatique pour passer un Diplôme d'Etat de Diététicienne, je consulte dans mon cabinet privé pendant 2 ans et mets au point un programme d'alimentation équilibrée, le DIETYFULL PROGRAMME.

Puis devient conceptrice culinaire, consultante pour la restauration et l'alimentaire.

Depuis 2006 ai créé mon entreprise autour d'un concept exclusif : la Dietyfull Cuisine - qui propose la préparation de repas bons et équilibrés.

Anglais, Italien, Hebreu courants, Espagnol parlé.



Mes compétences :

Conseil

Cuisine

Diététique

Diététique nutrition

Nutrition

PROGRAMME