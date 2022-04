Julie FABRE

"Webeuse depuis 1998" : Dans les métiers du Web depuis mon premier stage en 1998.



Spécialiste en E-Marketing : newsletters de prospection et de fidélisation, opérations de recrutement, mise en place de partenariats, gestion de contenu et rédaction online, mise en place de campagnes multicanales, création et refonte de site Internet, optimisation de l'ergonomie et de la navigation.



Retrouvez mon CV en ligne :Array



Mes compétences :

Marketing

Email marketing

Marketing direct

Gestion de projet

E-commerce