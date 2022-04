Aurélie BALASSIANO

Titulaire d'un Master 2 en Management et Développement Commercial

Actuellement chef d'équipe du service audit interne de la société Relay France

Gestion et encadrement d'une équipe variant de 7 à 10 personnes, gestion des plannings, organisation des déplacements, correction et validation des dossiers d'interventions, formation sur l'expertise technique et organisationnelle d'un inventaire.

Analyse des flux financier et de la gestion du stock d'un point de vente, mission de terrain à travers la France entière.

contrôle du respect des procédures et garant de la communication entre le siège et les points de vente.



Mes compétences :

Assistante commerciale

Assistant manager

Hôtesse de caisse

Vente

Marketing

Relation clients