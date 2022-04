Aurélie BALLESTER

Mon premier poste en bureau d'étude me permet de satisfaire ma curiosité en m'investissant dans des missions différentes et complémentaires en matière de protection de l'environnement et de gestion des pollutions : ingénieur traitement - hydraulique urbaine - réglementaire et même voirie et réseaux divers. Ce poste en contact direct avec le client, me permet de capitaliser de l'expérience en gestion de contrat, mais également grâce à notre collaboration quotidienne sur les divers projets, de percevoir les implications et enjeux des divers partenaires : entreprises, exploitants et gestionnaires.

L'ouverture d'esprit et la volonté de comprendre les sources des pollutions et la minimisation de leur impact sur l'environnement m'a conduit à choisir Polytech'Annecy-Chambéry et plus spécifiquement la filière Génie de l'Environnement pour formation ; mon semestre à Lancaster, Grande Bretagne, une spécialisation dans le traitement des pollutions du sol et des nappes souterraines ; mon stage de fin d'année sur la réutilisation des eaux usées urbaines épurées m'a donné un avant goût de la STEP de demain qui réduit les pollutions domestiques tout en minimisant sa consommation en eau et en électricité.



Mes compétences :

Traitement des eaux

Hydraulique urbaine

Affaires réglementaires

Suivi de chantiers