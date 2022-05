Thierry ROUBAUD

Depuis Janvier 2015 - Directeur Technique chez Oxatis



De Juin 2013 à Déc. 2014 - Directeur Industriel de la Division Méditerranée [GFI Informatique]



De 2011 à 2013 - Directeur Technique France/CTO [Editeur Travel Technology Interactive]



De 2005 à 2010 - Directeur Technique Régional/Delivery Manager (450 collaborateurs – 6 agences) [Sogeti – Groupe Capgemini]

- Gouvernance de la Direction des projets et Centres de Services (TMA, Infogérance, Développement) de la région Méditerranée (3 sites : Aix, Sophia et Montpellier)

- Animation des communautés techniques

- Gestion des engagements et SLA

- Organisation des Offres et support avant-vente

- Suivi Financier des engagements du P&L de l’entité régionale – Elaboration budgétaire et forecast



De 2000 à 2005 - Responsable Technique d’Agence (80 à 120 collaborateurs) [Transiciel puis Sogeti-Transiciel – Groupe Capgemini]

- Direction des projets – Encadrement – Suivi des collaborateurs et clients



De 1997 à 2000 - Directeur de projets – Responsable Technique du Domaine « Systèmes Ouverts » [Transiciel]

Directeur de projets sur des forfaits dans les domaines de la gestion, Capitalisation de la connaissance dans le domaine du Client-Serveur et des SGBDR et animation de la communauté.



De 1994 à 1997 - Chef de projets [Cisi puis Transiciel]

Chef de projet sur des forfaits dans les domaines de la gestion

Développement d’applications Client-Serveur et Internet n-tiers,



De 1988 à 1994 – Analyste-Programmeur puis Ingénieur d’Etudes [Cisi Systèmes, Transtec et Ingénierie)



Mes compétences :

Informatique

Directeur technique