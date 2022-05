Olivier Marchetti

Delta Entreprises est un groupe dont les activités principales sont :



L'acquisition, l'exploitation, la location de locaux commerciaux & Industriels et le conseil en entreprise.



Nous sommes présents dans des secteurs d’activités très différents comme le cinéma, le transport & logistique, ou le nautisme....



Notre dernier projet (Provence Studios) est de reconvertir des entrepôts logistiques, basé à Martigues, en studio de tournage pour le cinéma, la télévision, le web ou la publicité.



Les premiers tournages ont démarrés en Mars 2014 avec la série No Limit d'Europacorp Tv.



