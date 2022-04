Yann AUREILLE

Après 15 ans à proximité directe des dirigeants d’entreprises régionales de toutes tailles, l’expérience accumulée me procure une bonne culture des PME et une compréhension des problématiques des dirigeants.

Je me propose d’épauler vos clients dans la recherche de solutions à tous leurs besoins de financements et d’assurances.



Courtages Crédits (iobsp)

 Financement fonds de commerce

 Financement immobilier, Prêt Moyen Long Terme ou Crédit-Bail Immobilier (CBI)

 Financement matériel, Prêt Moyen Terme ou Crédit-Bail Matériel (CBM)

 Besoin de trésorerie : Facilité de Caisse, Découvert, Billet de trésorerie, Loi Dailly, Escompte, solution de Factoring

 Sécurisation de vos activités de commerce international : crédits documentaires, remises documentaires, stratégie de change

 Financement de la reprise d’une entreprise

 Services bancaires : La Monétique, Le Cash Management



Courtage Assurances

 Inventaire sur les besoins du dirigeant et de l’entreprise. Prévoyance santé, retraite, assurances de personnes.

 Réflexion avec le(les) dirigeant sur l’enveloppe financière à y consacrer

 Assurance de poste client, recouvrement



Disponibilité, Transparence de la démarche, Explications claires, Information tout au long de la démarche, Pragmatisme & Sincérité

Mes compétences :

Vente

Assurance

Formation

Photographie

Finance

Agriculture

Cuisine

Management

Grande distribution