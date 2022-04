Fabienne HANRAS

Bonjour,

Aprés une expérience bancaire de 15 années auprés des chefs d'entreprises, j'ai créé mon cabinet de conseil en transmision d'entreprise.

J'aime le contact et rendre service. Je suis passionnée par mon métier, la négociation, les aspects techniques, la formation... Chaque nouveau dossier de transmission est un nouveau challenge trés enrichissant, et aussi trés stressant.

Je suis membre de la Chambre des Conseils et Experts Financiers (CNCEF).

Mon activité est réglementée : je suis agréée CIF par la CNCIF (asso AMF) et détient la carte de transaction sur Immeubles et fFonds de Commerce.





www.alize-transmission.fr

email : contact@alize-transmission.fr



Mes compétences :

Négociation

Transmission d'entreprise

Accompagnement financier

cession d'entreprise

finance