Caroline HANRAS

Mon quotidien au contact d'universités de 40 pays et de futurs ingénieurs est une source de richesse et de créativité sans fin, permettant d'aiguiser l'art de résoudre des problèmes!



Mon expérience dont une partie fut effectuée à l'international, m'a permis de développer des projets en mode transversal dans divers domaines (Recrutement, Formation, Coopération internationale).



J'ai une très forte appétence pour les nouvelles technologies et l'envie d'apprendre est un de mes principaux moteurs.



- Encadrement d'équipes / élaborations de plans stratégiques (budget et KPI)

- Usage professionnel de 3 langues étrangères (Anglais, Espagnol, Russe), bases en chinois et allemand.

- Ingénierie de formation et Référentiels de compétences pour des cursus d'ingénieur en sécurité informatique, Data Sciences, Génie Electrique et Mécanique, Industrie 4.0.

- Expertise en développement RH (Recrutement / relations-écoles / Politique de formation).

- Développement de partenariats stratégiques (réseau actuel de 110 universités et écoles partenaires dans 40 pays).