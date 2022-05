Nicolas LEMAÎTRE

Bilingue anglais avec une double formation scientifique et commerciale, curieux, ouvert et adaptable j'ai travaillé au Maroc, sur Lyon, sur Metz et aux Antilles dans différents domaines de l'industrie : électricité BT et MT, télécom, ...



Pugnace, organisé et sachant faire preuve d'empathie, d'un tempérament de chasseur je vous propose mes services pour accompagner le développement de vos clients dans des missions types : Commercial grands comptes, technico commercial, chargé d’affaires, chargé de projets, ingénieur commercial…





Mes compétences :

Maîtrise des techniques de ventes (identification et qualification des prospects, phoning, découverte des besoins, vente, négociation, suivi commercial et relationnel).

Vente de solutions sur mesures et standards.

Rédaction de cahiers des charges et recherche de solutions internes et externes

Travail en mode projets, produits et solutions techniques

Suivi des équipes techniques et de l'administration des ventes.

Animation de réseau de distribution et promotion des ventes

Gestion de grand secteur de façon autonome (home office)







Export

Développement commercial

Domotique

Marketing

Négociation

Electronique

Animation des ventes

Vente

Instrumentation

Management

Communication

HVAC