Relocalyon a été créé par Aurélie Baratin.

Amoureuse de sa région, dotée d’un grand sens de l’accueil et bénéficiant d’un excellent réseau dans l’immobilier lyonnais, Aurélie Baratin saura être à l’écoute de vos besoins et répondre à vos attentes.



Aurélie Baratin est issue du monde de l’entreprise et a fait carrière dans de grands groupes (LVMH, L’Oréal, Accenture, Panzani) avant de se lancer dans la relocation.



Cette experience lui permet de proposer une vision nouvelle du métier de la relocation davantage ancrée dans la réalité à laquelle sont confrontées les entreprises au quotidien.





Mes compétences :

Luxe

Marketing

Communication

Agroalimentaire

Cosmétiques

Management

Chef de Produit

Gestion de projet

Mobilité internationale