Aurélie BARRAT

A l'issue de ma formation de Master Systèmes Informatiques et Réseaux, j'ai intégré la société Avencall en tant qu'expert Télécom. J'ai assuré le déploiement du système téléphonique sur IP de nombreux clients.

Suite à mon expérience de tutorat à l'université, j'ai participé à la création du cursus de formation sur nos produits et dispensé des sessions de formation.



Aujourd'hui j'occupe le poste d'ingénieur systèmes et réseaux au centre hospitalier le Vinatier.



Mes compétences :

Titulaire du DCAP (Digium-Certified Asterisk Profe

VOIP

SIP

Asterisk

Systèmes et réseaux

Détermination

Rigueur

Linux

CiscoWorks

TCP/IP

PostgreSQL

MySQL

Microsoft Windows

Linux Fedora

Linux Debian

VLAN

LAN/WAN > LAN