Aurélie BASNIER

Après 12 ans d'expérience en banque d'investissement chez Natixis (montage d'opérations boursières et financements LBO), j'ai décidé de réorienter ma carrière vers le secteur immobilier.

Dans ce cadre, j'ai suivi la formation Master Management Immobilier de l'Essec. Diplômée depuis novembre 2011, je suis actuellement en recherche d'opportunités dans ce secteur d'activité et notamment dans un des domaines suivants :

- Fund management / Fund finance manager;

- Portfolio Management;

- Financements immobiliers;

- Fonds de dettes immobilières;

- Investissements immobiliers.



Compétences :

- responsable de montage d'ingénierie financière, fiscale et juridique;

- analyse financière, analyse de business plan et des risques associés;

- expérience réussie en management de projets;

- structuration de dettes d'acquisition;

- anglais courant (un an d'expérience professionnelle à New York + suivi pendant 2 ans, en collaboration avec les équipes locales, du portefeuille des financements LBO des filiales de Natixis à New York et Madrid).



Mes compétences :

Analyse financière

Business

Business plan

cash flow

Finance

Fund Management

Immobilier

Ingénierie

Ingénierie financière

LBO

Management

Portfolio Management

Real Estate

Reporting

Structuration