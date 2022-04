Aurélie BAZILLE

Passionnée par le patrimoine naturel, je me suis spécialisée dans les domaines de la biodiversité, l'écologie, l'environnement, et la gestion des espaces naturels.

Polyvalente, mes compétences et mes connaissances s'orientent sur les milieux humides et terrestres (agricoles, forestiers, paysagers) et cynégétiques. Mes expériences m'ont permis de travailler sur diverses missions liées aux expertises et diagnostics écologiques, et à la gestion des écosystèmes.

Mon objectif professionnel est de pouvoir apporté mes compétences dans le domaine de la préservation de l'environnement, en harmonisant les enjeux environnementaux aux enjeux socio-économiques, tout en apportant un accompagnement efficace et durable aux porteurs de projets.



Compétences :

RECHERCHES SCIENTIFIQUES

Elaborer des expertises naturalistes (ornithologie, herpétologie, botanique/phytosociologie, odonates), élaborer des diagnostics environnementaux, exploiter et analyser les données recueillies avec de outils cartographiques et statistiques, rédiger des plans de gestion et des rapports

GESTION NATURELLE

Apporter des solutions de gestion de restauration, mettre en application le génie écologie et le génie végétal. Planifier, coordonner et mettre en oeuvre les travaux

GESTION HUMAINE

Sensibiliser et informer le public sur la préservation de l'environnement

Soutenir, conforter et conseiller les acteurs dans leurs engagements



Mes compétences :

Cartographie SIG

Gestion de projet

Inventaires faunistiques et floristiques

Diagnostic environnemental

Caractérisation habitat

Ecologie

Environnement

Biodiversité