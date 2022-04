Benoit RAYNAUD

Aquascop est une société spécialisée dans l’étude des milieux aquatiques depuis plus de 25 ans. Nous intervenons dans tous les domaines liés au fonctionnement des milieux aquatiques et analysons plus particulièrement les composantes hydrobiologiques. Nous avons également développé des compétences spécifiques en cartographie, bancarisation des données et développement d’outils informatiques. Bureau d’étude indépendant, aquascop est reconnu en France pour sa compétence et la qualité de son travail.



Mes compétences :

Biodiversité

Étude d'impact

Hydrobiologie

Loi sur l'eau

Milieux aquatiques

Ornithologie

Suivi environnemental de chantiers