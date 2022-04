Aurelie BEAUVINEAU

KOMKOMGIRL [n.f. kréolo-anglo-américain]

(de l’abr. du mot communication kréolisé et de l’anglais girl « fille »)



Jeune femme motivée par la soif de création, qui, munie de crayons, d’un Mac, d’une tablette graphique

et d’une pléiade de logiciels, enchaîne des figures acrobatiques pour vous offrir une communication

belle et efficace. Freelance depuis 2009 et avec une expérience de plus de quinze [15] ans,

komkomgirl offre ses services aux particuliers comme aux entreprises et effectue des missions en agence.



N’hésitez pas à faire appel elle pour vos prochaines opérations...



Mes compétences :

• PLV

• Design Graphique

• Spot Radio

• Illustration

• Conseil et élaboration de plan de communication

• Direction Artistique

• Communication Interne / externe

• Tous supports print

• Identité Visuelle

• Charte Graphique