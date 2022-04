Aurelie BEDHOUCHE - BARRES

Actuellement Training Project Coordinator chez AirBusiness Academy, je suis en charge de la coordination de certains projets de formation leadership pour Airbus.



Ayant terminer un CDD de 18 mois en tant qu'assistante RH/formation, j'étais en charge de l'élaboration et du pilotage du plan de formation "classique" . Je suivais également le plan de formation sécurité en collaboration avec le responsable HSE.

J'ai des compétences certaines de la formation professionnelle continue mais également en droit social.

J'ai également une solide expérience du terrain et de la communication avec les managers de l'industrie.



Rigoureuse dans mon travail, je suis une personne très professionnelle qui a d'ores et déjà acquis une solide expérience dans les ressources humaines notamment au sein de deux grands groupes industriels (SAFRAN et SERCEL ).

Je continue d'enrichir mon chemin professionnel mais également mes compétences.



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit du travail

Norme ISO 9001

Formation professionnelle

Professionnalisme

Gestion des compétences

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Formation