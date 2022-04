Aurelie BEHE

Aurélie BEHE

Née le 27/08/1987

E-mail: aur.behe@gmail.com





Bonjour,



Tout d'abord merci de porter intérêt à mon profil.

Après l’obtention de mon DUT Techniques de Commercialisation à Nancy, je suis partie vivre un an à New-York en tant que fille au pair. Cette expérience m’a rendu responsable, organisée, curieuse et très sociable.

J'ai ensuite obtenu mon DEESMA en alternance dans une imprimerie de Jarville où j'occupais le poste de commerciale.

Dans le cadre de l'année de césure ayant eu lieu entre mes 2 années Master à l'ICN Business School de Nancy, j'ai effectué un stage de 6 mois à l'agence de Publicis de Nancy en tant qu'assistante Chef de Publicité puis j'ai réalisé un autre stage de 6 mois au service communication de la direction des ventes de la SNCF à la Défense en tant qu'assistante chargée de communication, mes deux principales missions étaient la gestion d'un site extranet et l'organisation d'un séminaire pour 100 personnes.

Ces deux expériences côté agence puis annonceur m'ont confirmé mon envie de poursuivre ma carrière dans la communication.

Après avoir obtenu mon Master, j'ai occupé le poste de Chargée de communication à SNCF Voyages où j'avais effectué mon stage. En effet, ma supérieure m'a demandé de revenir afin de la remplacer jusqu'à ce que son remplaçant officiel arrive. Cette preuve de confiance fut un réel challenge pour moi. En plus de l'administration du site extranet, j'ai piloté la communication des 2500 agences de voyages agréées SNCF sur le territoire national, alimenter des outils de communication : newsletters, site extranet FERia dédié aux agents de voyages, suivre les évolutions techniques et stratégiques du site extranet ainsi que les projets SNCF (adaptation aux agences, rédaction d’expression de besoins, gestion de budget…).



Depuis Janvier 2013, j'ai rejoins l'équipe d'Aston iTrade Finance, éditeur de logiciel financier, en tant que Chef de projet Support. Je suis en charge du support utilisateurs, j'assiste et forme les utilisateurs de nos plateformes. Je suis donc amenée à rédiger différents supports (tutoriels, release notes...) pour encadrer cette assistance. Je relève ainsi les anomalies et demandes de nos clients et fait le lien opérationnel avec notre équipe de développeurs.



Je reste à votre entière disposition si vous souhaitez de plus amples informations.



Je vous remercie.





Aurélie Béhé.



Mes compétences :

Zoho Support

Support technique

Clarté d'expression

Formation

Traduction anglais français

Wordpress

Analyser écouter réfléchir agir

Redmine

Microsoft Office

Organisation du travail

Travail en équipe

Autonomie