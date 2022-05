Quentin IEHL

Fort d’une formation pluridisciplinaire avec des compétences en droit, en marketing et en communication, je possède plusieurs expériences dans le domaine des industries créatives : SND-Groupe M6, Legend Film Production (Pékin), Dailymotion, Vodkaster, myskreen.



Dynamique, autonome, organisé et réactif, ayant le sens créatif, une aisance relationnelle et de solides compétences en marketing, je recherche un poste dans les secteurs du divertissement et des médias.



Spécialisations :Marketing digital, management marketing, développement commercial, gestion de projet, langues étrangères (anglais et espagnol).



Mes compétences :

Business strategy

International

Gestion de projet

Négociation commerciale

Rédaction de contenus

Développement commercial

Marketing

Médias sociaux

Social media