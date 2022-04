Emmanuel PEROT

Fort d’un parcours pluridisciplinaire (licence d’Administration Economique et Sociale, Master Grandes Ecoles de Commerce), j’ai décidé de me spécialiser dans les Ressources Humaines.

Après avoir travaillé pendant 3 ans pour Amaris où j'ai eu la responsabilité de gérer une équipe de recruteurs dans le milieu du conseil, j'ai rejoint le cabinet Michael Page pour donner un nouvel essor à ma carrière et continuer à développer mon expertise sur les questions liées au recrutement et ses problématiques actuelles.



Mes compétences :

AES

Conseil

Recrutement

Ressources humaines