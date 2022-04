Aurélie BELLÉGUIC

Mes compétences :

Pack Office, EBP (gestion commercal, comptabilité)

Réaliser les travaux comptables et fiscaux périodi

Organiser et assurer le suivi des comptes

Saisie informatique

Etablir la paie et les déclarations sociales

Elaborer le courrier

Préparer les actes de secrétariat juridique des so

Elaborer , suivre des budjets et documents de synt

Déterminer les coûts

Etablir un diagnostic à partir du bilan et du comp

Contrôler le montant et le solde de la caisse

Encaisser les paiements

Conseiller la clientèle

Implanter et ranger les rayons

Inventorier les articles en rayon

Accueillir les clients