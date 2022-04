Aurélie BELLEVILLE

Après avoir obtenu un BTS Assistanat de Direction à l'UFA Saint Pierre de Brunoy, j'ai connu deux expériences enrichissantes en tant qu'Assistante de Direction Générale au sein de Filiales du Groupe Auchan puis de l'Union Des Mousquetaires.



Désireuse de faire évoluer ma carrière vers un poste à vocation plus technique, j'ai dans un premier temps été Secrétaire Administrative du BTP dans une société d'installation de panneau solaires et de ballons thermodynamiques. Dans un second temps et jusqu'à ce jour, j'ai travaillé en tant qu'Assistante de déploiement GSMR spécialisée dans l'installation d'équipements de télécommunication en tunnels.