Aurélie BENAICHE

Passionnée par la gestion des risques, la stratégie, la gestion de projet et toute réflexion me permettant d'exprimer mes idées avant-gardistes.



Orientée objectifs j'ai toujours occupé des postes à dimension internationale et stratégique.



Actuellement tournée vers le Digital et l'Innovation je suis enthousiaste à l'idée de faire émerger de nouveaux challenges d'entreprise.



Après avoir construit un réseau avec toutes les parties prenantes de l'organisation au niveau des marchés Europe et Asie-Pacifique et du Groupe basé à Londres, j'ai pu démontrer un sens de la communication efficace et de la réussite dans tous les postes à responsabilité qui m'ont été confiés.



Créative et performante j'ai pu développer des stratégies business et améliorer l'efficacité de process business.



Expertise: Risk Management/Compliance (Operational and IT Risks/Risk events/Audit issues) & Stratégie (coordination internationale avec des équipes fonctionnelles multiples à travers l'Europe et l'Asie-Pacifique).

Transformation (Digital & Innovation)

Project management

Gouvernance & Compliance

Insurance & Banking regulation

Leadership & fort relationnel



