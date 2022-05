Morgane BENAICHE

Bonjour,

aujourd'hui je cherche un post de responsable dans le pret a porter ou la restauration , ayant acquis une certaine expérience dans ces deux secteurs , j'aimerai mettre cette expérience au profit d'un société dans laquelle je pourrais etre initiative de progrès . Dynamique, j'aime diriger une équipe dans la bonne humeur et l'envie de bien faire , ayant le souci du détail je ne laisse rien au hasard et prend soin de rendre mon espace d'exploitation le plus accueillant qu'il puisse afin de combler les yeux de ma clientèle .La qualité du service proposé par une entreprise doit être irréprochable et je met un point d'honneur a ce que mes clients soient satisfais et fidélisés .Je suis une personne motivée et courageuse, j'aime développer des idées afin de ne jamais être rattrapée par la monotonie ou la concurrence ;)

Morgane



Mes compétences :

Relationnel

Dynamisme

Energie