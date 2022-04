Aurélie BENDICHOU

Après l'obtention du bac STG (spécialité Comptabilité et Finances des Entreprises), j'ai poursuivi par un BTS (à l'ICFA) Management des Unités Commerciales en alternance chez SDS (grossiste en pièces d'électroménager en B to B). J'ai ensuite travaillé à Express Maree en tant qu'employée administrative pendant deux ans. Et depuis février 2017, j'ai créé mon entreprise et notamment un magasin de matériel d'équitation (La Sellerie Brédoise), dont je suis gérante, en Gironde.



Mes compétences :

Gestion d'entreprise

Comptabilité

Accueil & Conseils clients

Gestion site Internet marchand

Marchandisage & Marketing