Aurélie BÉNÉDET

Madame, Monsieur,



Je recherche un emploi en qualité d'agent administratif. En effet, j'ai obtenu le Master 1 Administration Publique et je souhaiterais mettre à votre disposition mes connaissances et mes expériences au sein d'un établissement dans le but de mettre mes acquis en application.



Ambitieuse et professionnelle, j'aime le travail en autonomie autant que le travail en équipe. Mes différentes expériences commerciales et sportives m'ont initié aux responsabilités et m'ont donné une aisance auprès du public; je pense avoir les qualités requises pour m'adapter à un poste au sein de votre établissement.



Mes compétences :

C2I

BAFA

Permis B