Bonjour à tous,



Je suis Aurélie BENETON, j'ai 32 ans et je suis domiciliée en Gironde (33).

Après avoir obtenu une licence de sociologie il y a maintenant 10 ans, celle ci ne m'a jamais vraiment servi dans mon parcours professionnel qui a principalement été tourné vers l'administratif et l'accueil téléphonique. J'ai toujours été attiré par les métiers de la santé mais mon tempérament (j'ai du mal a supporter la vue du sang pas exemple...) ne m'a pas permis de me lancer dans ce domaine pourtant si intéressant. En 2014, j'ai alors décidé de concilier mes compétences professionnelles ainsi que ma passion pour le médical et je débute alors une formation de 9 mois de secrétaire médicale avec au bout l'obtention du diplôme. Malgré tout je rencontre depuis des difficultés pour trouver un poste de secrétaire médicale. Mais je ne me démotive pas, bien au contraire je décide de me prendre en main et de créer ma propre entreprise de Télésecrétariat médical indépendant spécialisée dans la permanence téléphonique. Je suis aujourd'hui très investi dans mon projet qui sera, si tout se passe bien prêt pour fin février.



Mes compétences :

Accueil physique

Rédaction courriers

Mise en page de courriers

Accueil téléphonique