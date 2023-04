Dounia DIB

Commerciale chez AZ Bâtiment en contrat professionnel, je développe l'entreprise:



- Création d'un site internet et d'un prospectus

- Amélioration de la carte de visite

- Réalisation d'un fichier de prospection

- Démarchage auprès de professionnels et de particuliers

- Participation aux foires et salons

- Gestion des réseaux sociaux



Je m'occupe également de la partie administrative :



- Devis/Factures

- Phoning,/Mailing



Présidente du Bureau Des Etudiants durant mon BTS MUC à Pigier Bordeaux, j'ai organisé et veillé au bon déroulement des activités extrascolaires (weekend d’intégration, sorties, soirées, etc). Ma mission était également d’accueillir les nouveaux élèves et d’organiser des événements culturels et sportifs, tout en veillant à respecter la cagnotte budgétaire.





Mes compétences :

Gestion de projet

Analyse financière

Management

Aisance relationelle

Développement commercial

Marketing