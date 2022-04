Jessica SANCHEZ

Voici un lien vers mon profil en vidéo

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=3LAO4IJDsk8





Mon parcours, ma recherche :

Diplômée Bac+5 RH, je suis à la recherche d'un poste de Responsable RH, formation, recrutement ou généraliste RH.



Prioritairement sur Bordeaux (et sa région) et éventuellement ultérieurement (si une opportunité se présente) en Polynésie (Tahiti et Moorea).



Enthousiaste, avec un excellent sens relationnel et un goût prononcé pour les nouvelles organisations managériales, je suis certaine de pouvoir mettre en place un climat social favorable à l'épanouissement des salariés et ainsi à l'évolution de votre activité.



Je sais traiter les processus de recrutement (offres d'emplois, entretiens d'embauches, contrats, accueil des nouveaux embauchés...), et assister / gérer différentes missions RH et GPEC. Je dispose de diverses expériences professionnelles (8 ans dans l’administratif), de plusieurs années en relation clients ainsi que dans le domaine RH.



Dans le cas où mon profil retiendrait votre attention, je me rendrais disponible pour un entretien physique ou par Skype.



Au plaisir d'échanger avec vous sur mon parcours professionnel et notre prochaine collaboration.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Recrutement

Formation professionnelle

Management