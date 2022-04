Bonjour

Esthéticienne à la base j'ai souhaité faire évoluer ma prise en charge de chaque personne autour du bien être, physique et psychique. Après une formation en réflexologie plantaire j'ai décidé de me former à la naturopathie. Je propose aujourd'hui des massages bien-être sans visée thérapeutique.



Mes compétences :

Esthéticienne

Réflexologue

Naturopathie