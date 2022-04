Aurelie BERGER

Crée en 2009, L’entreprise ABamo se développe pour répondre à vos attentes et ainsi vous apporter une solution globale d’accompagnement technique.



Force de notre expérience dans les domaines de l’environnement, des réseaux et de l’énergie, nous sommes à même d’identifier les éléments d’impacts de votre projet et ainsi vous proposer une offre d’accompagnement adaptée et personnalisée. Notre expérience sur le territoire associée à nos compétences nous permet de mesurer tous les enjeux à respecter lors d’une opération associant études, conception, suivi de travaux et réception des ouvrages.



A l’écoute, nous serons présents pour vous accompagner dans l’atteinte de vos résultats de performance et la garantie des délais.



Mes compétences :

AMO

Rigueur

Technique