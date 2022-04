Aurélie BERNIER

Je travaille actuellement en tant qu'auditrice interne chez Carrefour Management.

Mes principales missions portent sur les activités opérationnelles du Groupe et les audits financiers, celles-ci ont lieu sur l'ensemble du périmètre mondial du Groupe Carrefour.



J'étais auparavant senior en audit Grand Comptes chez Ernst & Young. L'un de mes principal client était Danone,mandat remporté pour la première année en 2010 chez lequel nous devions définir toute notre stratégie d'audit.

Whirlpool, ESI Group, Mondadori et Publicis représentaient mes autres principaux clients.

Mes attributions majeures en tant que Senior étaient:

& Organisation des missions : planification, gestion de la relation client et reporting aux directions financières

&Management: encadrement, formation, gestion et évaluation des équipes

& Mission de Commissariat aux comptes : Validation de comptes sociaux et consolidés, audit des procédures de contrôle interne, rédaction de synthèse de fin de mission et des slides de présentation Clients.

& Problématiques : IFRS, problématiques financières et fiscales liées aux holdings, reconnaissance du chiffre d’affaires, mise en place de la stratégie d’audit chez de nouveaux.



Mes compétences :

Audit

Audit interne