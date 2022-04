Aurélie BERNIER

CONSEIL EN IMAGE DE SOI - Conseil en image personnelle et professionnelle



Votre apparence et votre comportement sont ce que vous offrez au regard de l'autre...

Votre image est-elle en cohérence avec ce que vous êtes profondément ?

Vous êtes ce que votre regard fait de vous...

Alors faites-vous ce cadeau, et

Osez révéler votre véritable identité !

Laissez-moi vous guider pour accéder à une belle harmonie entre être et paraître,

et parvenir à une identité visuelle valorisante...





COMPETENCES LINGUISTIQUES – ANGLAIS COURANT



SEJOUR A L’ETRANGER

2 ans 1/2 à NEW YORK, Etats-Unis

(Avril 1988 à Septembre 1990)



COMPETENCES COMMUNICATION / MARKETING

- Conduite de projet

- Synthétisation des résultats

- Proposition d’interprétations élémentaires

- Suivi/reporting des données d’activité

- Elaboration de supports de communication

- Préparation de contenus de communication

- Vérification de la conformité et de la qualité de l’information diffusée

- Organisation des données informatiques

- Etablissement du budget et des dépenses des actions de communication



COMPETENCES COMMERCIALES – RELATIONS CLIENTS/FOURNISSEURS

- Négocier avec le client les solutions et contractualiser

- Rédiger l'offre commerciale

- Suivre et analyser les résultats de vente et proposer des ajustements



COMPETENCES INFORMATIQUES - LOGICIELS

- ERP (SAP, PHENIX OBJET, AS400)

Environnements MAC ou PC :

- PACK OFFICE (Maîtrise de Word et Excel)

- ILLUSTRATOR

- PHOTOSHOP



Mes compétences :

Conseil

Export