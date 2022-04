Aurelie BERTHAUT

Je suis actuelement etudiante en troisieme année de philosophie et

en preparation pour un master de negociation internationnale.Je souhaite plus tard travailler sur les relations culturelles internationnales plus particulierement entre la France et le Bresil.Dans cette optique , je suis à la recherche de stages ou de CDD me permettant d'aborder ce domaine dans le cadre professionel ,complétant ainsi mon bagage théorique.Je suis également à la recherche d'opportunités me permettant de voyager en Amerique latine ,plus particulierement au Brésil ,afin de parfaire ma connaissance du portugais et de l'espagnol.

Je pratique deja l'espagnol et le portugais (niveau moyen) et j'ai

deja une certaine connaissance de la culture brésilienne pour y avoir passé six mois.



Mes compétences :

Brésil

Culture