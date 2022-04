Aurélie BERTOLONE

Spécialiste en Marketing, Communication et Webmarketing (B2B, B2C)



- Études et Analyses des marchés nationaux et internationaux (environnement concurrentiel, positionnement produits/services, évolutions et tendances ...)

- Préconisations et définition des plans Marketing & Media

- Planifier, diriger, contrôler l'ensemble du processus de lancement et de promotion de nouveaux produits & services

- Budgets, analyses et suivis des actions, ROI

- Élaboration de supports commerciaux et de communication

- Communication Interne, externe, institutionnelle

- Relations presses et publiques

- Communication de crise

- Réalisation de sites internet, contenus web, opérations e-marketing, e-mailing

- Management, encadrement et pilotage de projets



Mes compétences :

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Digital marketing

E marketing

Communication de crise

Communication

Marketing direct

Orientée actions & résultats

Webmarketing

Adobe Creative Suite

Management

Mangement de projets

Energie

Environnement

Réseaux sociaux

International