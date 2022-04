Aurélie BETTSTATTER

Après avoir réalisé une licence d’histoire de l’art à Dijon et une première année de master en arts plastiques à Lille, j'ai obtenu un certificat de stylisme-modélisme après trois années d'études à Bordeaux (IBSM). En effet, je suis à la fois passionnée par l'art et la mode et ces deux éléments représentent pour moi autant de sources d’inspiration.



Un des éléments qui éveille le plus ma curiosité dans la mode réside dans la recherche de tendances, d’images, imprimés, couleurs et matières afin de constituer des panneaux d'ambiance. S’inspirer de l’air du temps et de différentes ambiances pour créer et se renouveler. Mon univers personnel est à la fois féminin, romantique et rétro mais je peux bien entendu m'adapter à tous les autres thèmes et ambiances.





Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator