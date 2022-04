Aurélie BÉZIAS

J’aime être utile aux autres et permettre à chacun de trouver sa place.



Après 15 années d’expérience dans le secteur de la formation j’ai choisi de me réorienter vers les métiers de l’accompagnement des transitions professionnelles. Cette décision est le fruit d’une première expérience en tant que bénévole dans l’accompagnement.



Déterminée, j’ai intégré la formation de Nanterre Paris X « DU coach des transitions professionnelles » afin d’avoir un socle de connaissances des différentes transitions et accompagnements possibles.

Mon objectif est d’être une accompagnatrice avec plusieurs "cordes à mon arc" afin d’intervenir sur différents aspects tant en individuel qu’en collectif :



- Accompagnement du retour à l’emploi

- Accompagnement de la définition d’un projet professionnel (bilan de compétences, CEP)

- Animation d’ateliers collectifs



Parce que la transition professionnelle est un moment particulier, parce que j’ai moi-même vécu ce changement, je souhaite mettre mon expérience au profit de l’Autre, celle ou celui qui à un moment de vie se retrouve dans le questionnement.



Mes compétences :

Gestion de la formation

Assistanat de direction

Organisation d'évènements

Bilan de compétences

Accompagnement à l'emploi

Orientation professionnelle

Accompagnement individuel